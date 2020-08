Reporta policía municipal de Tuxtepec, menos de 12 robos en Agosto

-Sin embargo cuando logran detener a los responsables la ciudadanía decide no denunciar

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Comandante de la Policía Municipal de Tuxtepec Abimael Velasco Velasco, señaló que en lo que va de este mes de agosto no se han presentado ni 12 robos, y aunque a la semana reciben alrededor de 15 reportes de este tipo de delito, 5 o 6 son faltas administrativas.

Explicó que los reportes lo hacen como si fueran robos con la finalidad de que arriben más rápido los elementos de la policía municipal, y al llegar se dan cuenta de que son faltas administrativas.

En cuanto a los robos que se cometieron hace unos días, explicó que 2 se concretaron y los otros fueron tentativa de robo, sin embargo aunque hubo detenidos, la ciudadanía sigue renuente en denunciar.

Agregó que en el caso de la detención de una mujer que robó una cartera a adultos mayor, la víctimas decidió no denunciar, por lo tanto se llevó a la detenida con el juez sin embargo no hubo seguimiento a este delito por parte de los implicados, ya que a las víctimas les urge recuperar más rápido sus bienes y no denuncian.

“Una vez que los ciudadanos recuperaron su bien económico, no quisieron progresar su denuncia, y se quedó así con el juez municipal”, y destacó que esto les afecta como ciudadanía ya que la persona queda en libertad y podría volver a cometer estos delitos.

Señaló el Comandante de la policía municipal, que hacen lo posible por atender todas las colonias a través de recorridos, para seguir proporcionando seguridad, se siguen presentando algunos hechos.

