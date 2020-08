Registran los SSO 659 casos activos de COVID-19, hay 12 mil 214 casos acumulados

-Si presenta síntomas como fiebre, tos seca, cansancio y dificultad para respirar debe llamar al CAT UIES 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de agosto de 2020.- La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, recordó a la población que en caso de presentar síntomas respiratorios y pertenecen al grupo de riesgo (mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y con enfermedades crónicas), acudan a una unidad médica para recibir atención inmediata.

Agregó que los signos de alerta son: falta de aire, dolor en el pecho, saturación menor a 93%, fiebre, cansancio y falta de aire, por lo que en caso de tener estos síntomas debe llamar a los teléfonos del Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (CAT UIES): 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741.

En este sentido, informó que al corte epidemiológico de este viernes 14 de agosto, se tienen registrados 155 casos nuevos a COVID-19 en la entidad, que suman 12 mil 214 acumulados a la enfermedad y lamentablemente 13 defunciones, sumando mil 135.

Sostuvo que se han notificado 18 mil 184 casos, de los cuales 5 mil 171 son negativos, hay 799 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, se han recuperado 10 mil 420 y hay 659 casos activos.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 7 mil 991 casos confirmados y 545 defunciones, Tuxtepec mil 560 y 226 defunciones, Istmo mil 271 y 215 decesos, Mixteca 688 y 65 muertes, Costa 498 y 50 defunciones y la Sierra (Norte) 206 y 34 fallecimientos.

Los 155 casos nuevos contabilizados este viernes se registran en 56 municipios, siendo los que el mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 42, Salina Cruz ocho, Huajuapan de León y Villa de Tamazulapam del Progreso siete cada uno, Santa Lucía del Camino seis, San Juan Bautista Tuxtepec y Juchitán de Zaragoza cinco cada uno, el resto cuatro, tres, dos y uno.

Sostuvo que por institución, los SSO han atendido 8 mil 315, IMSS régimen ordinario 2 mil 245, ISSSTE 665, IMSS Bienestar 481, Sedena 199, Pemex 120, Semar 110, y 79 otras instituciones de salud. Del personal que ha dado positivo a COVID-19, se contabilizan 655 médicos, 850 son personal de enfermería, y 595 otros trabajadores del sector.

En relación a los 659 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria uno Valles Centrales contabiliza 485 casos, Istmo 46, Mixteca 43, Costa 34, Tuxtepec 31 y la Sierra (Norte) 20.

Detalló que de las mil 135 defunciones, el grupo de edad más afectado es del 65 y más años con 494, el de 50 a 59 años con 277, y el de 60 a 64 con 162, y el grupo de 25 a 44 con 101. Por sexo, 744 han sido hombres y 391 mujeres; las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Por ocupación hospitalaria, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) registra un 85.7%, los hospitales privados 62.5%, Secretaría de la Marina 52.9%, IMSS régimen ordinario 49.1%, teniendo un 42.6 % global de camas ocupadas, sin ventilador 48.4% y con ventilador 30.2%.

Finalmente, dijo que “debemos seguir con las medidas preventivas como el lavado de manos 20 veces al día, sana distancia de 1.5 a 2 metros entre personas, uso de cubrebocas, y si tiene algún síntoma de COVID-19, reportarlo a los teléfonos del CAT UIES, y permanecer en casa”.

