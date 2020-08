Realizará Cobao examen de admisión en línea

-Para prioriza el cuidado de la salud de las y los aspirantes, este proceso se realizará en esta modalidad el próximo 22 de agosto a las 9:00 horas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de agosto de 2020.- Con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 y privilegiar la salud de las y los aspirantes, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), realizará el 22 de agosto el examen de admisión para este subsistema en la modalidad en línea.

Las y los aspirantes que obtuvieron su ficha para los planteles: 01 Pueblo Nuevo, 03 Pinotepa Nacional, 04 El Tule, 07 Tuxtepec, 08 Huajuapan de León, 12 Nochixtlán, 22 Huatulco, 27 Miahuatlán, 32 Cuilapam, 39 Nazareno, 42 Huitzo, 44 San Antonio de la Cal, 46 Tlacolula y 61 San Bartolo, recibirán vía correo electrónico el link, usuario y contraseña para que puedan ingresar a realizar el examen de admisión el día 22 de agosto en punto de las 9:00 de la mañana y tendrá hasta las 12:20 horas para responderlo.

El correo electrónico se les enviará anticipadamente, quienes no lo reciban deberán reportar a la siguiente dirección electrónica: [email protected]

Es importante señalar que el examen de admisión se podrá realizar en cualquier computadora de escritorio o portátil desde los navegadores: Google Chrome o Mozilla Firefox, también podrán utilizar tabletas o celulares con el sistema operativo de iOS o Android, con el objetivo que las y los aspirantes permanezcan en sus casas.

Para realizar el examen de admisión las y los aspirantes van a requerir hojas blancas, lápiz, borrador y calculadora para realizar los ejercicios, se les recomienda estar en un espacio libre de distracciones.

A fin de que las y los aspirantes se familiaricen con la plataforma donde se llevará a cabo el examen de admisiónn, podrán hacer una práctica simulada del examen el día 17 de agosto a las 9:00 de la mañana; para dicha prueba se les enviará el día 15 de agosto un correo electrónico con el link, usuario y contraseña de acceso. La prueba tendrá una duraciónn de 30 minutos.

Durante los días del examen de admisión y la prueba simulada, el Cobao habilitará un sistema de ayuda en línea, el cual estará disponible para resolver cualquier duda o aclaración en el teléfono: 951 50 15160 extensiones 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410 y 1411.

Finalmente, las y los aspirantes pueden descargar la Guía de Estudios en el siguiente link http://www.cobao.edu.mx/images/PDF/2020/guia/Guia-de-Estudio-2020-2021.pdf.

Comentarios

