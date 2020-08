Messi pone tres condiciones para seguir con Barcelona

Luego que parece haber acabado un ciclo en el FC Barcelona, todo parece indicar que se vienen cambios importantes para el club de cara a la temporada 2020-2021, pero sobre todo los focos se han puesto en la máxima figura del club; Lionel Messi, el argentino de 33 años ha puesto condiciones para poder quedares con el cuadro catalán la siguiente campaña.

De acuerdo con diversos medios como ESPN e Infobae indican que la primera de ellas sería que Messi piensa al respecto de Quique Setién quien no está capacitado para levantar al equipo de este complicado momento, por lo que ha solicitado la contratación de un nuevo director técnico.

Esta petición es prácticamente un hecho que se cumplirá, pues la derrota le ha puesto la soga al cuello, desde Catalunya Radio, informan que el principal candidato a asumir este puesto es el argentino Mauricio Pochettino sería el nuevo entrenador del equipo.



La siguiente petición del argentino sería que se haga un cambio dentro de los mandatarios, tanto en la parte alta de la cúpula dirigencial como en los encargados de las decisiones deportivas como Ramón Planes, Eric Abidal y Oscar Grau, nombres que no desea en el club pues piensa que no van acorde con la importancia del cuadro del Barcelona, aunado a que la política de refuerzos implementada no ha sido la adecuada.

De esta forma, el mandatario del club, Josep Maria Bartomeu ya está pensando en llamar a elecciones anticipadas; “Vamos a tomar decisiones, algunas de ellas ya estaban tomadas antes de la Champions, otras las tomaremos ahora, y todas ellas las anunciaremos en las próximas semanas”, indicó.

Por otro lado, el jugador quiere una purga dentro de la plantilla, pues no le ha gustado nada la forma en que se ha realizado los fichajes, como el de Osumane Dembelé o Antoine Griezmann o Philippe Coutinho, donde se han gastado millones de euros y no han pesado dentro del terreno de juego, de forma que desea que la gente que no esté comprometida se marche de la institución y lleguen nombres de peso a la institución, uno de ellos; Lautaro Martínez.

Por otro lado, si el FC Barcelona quiere que se quede Messi debe completar estas peticiones, pues equipos como Inter de Milan, Manchester City, Newcastle United e Inter de Miami, están en el radar esperando una señal para intentar ficharlo.

