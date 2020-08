Gobierno Municipal comprometido con mejorar servicios básicos de la ciudad

-Instalan apartarrayos en el pozo “San Bartolo” e introducen nuevo equipo de bombeo en el de Arroyo Chiquito

Tuxtepec, Oax.- El Director de Agua Potable y Alcantarillado, Carlos Camarillo Prieto, informó que el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, está comprometido con los ciudadanos y busca la manera de atender las prioridades que tiene el municipio, una de estas es mejorar y garantizar el suministro de agua a los tuxtepecanos.

Dijo que el área a su cargo trabaja arduamente para que la población cuente con el vital líquido y para preservar los equipos con los que funcionan los pozos de agua, a través de la Dirección de Agua Potable y alcantarillado instaló un apartarrayos en el pozo “San Bartolo” que servirá para la protección del equipo de bombeo.

Así también en la comunidad de Arroyo Chiquito se labora en la introducción del nuevo equipo que operará el sistema de agua que suministra el vital líquido a los habitantes de esta población.

El funcionario indicó que el pozo “Rayón” ya está rehabilitado por lo que los vecinos de ese sector ya reciben de manera normal este importante servicio que presta la Administración Municipal.

Expuso que en los últimos días se han presentado algunas incidencias en los pozos, sin embargo, esto se debe a los apagones ante la falta de energía resultado de las tormentas, pero que en cuanto la Comisión Federal de Electricidad arregla el desperfecto de inmediato se reinicia el suministro de agua a los hogares que se ven afectados por estos problemas.

Carlos Camarillo Prieto abundó que otras acciones que están llevando a cabo es la atención a socavones, entre ellos los que se presentaron en la calle Morelos, entre Bonfil y muro bulevar, 18 de Marzo casi bulevar Ávila Camacho, así como en Arteaga entre Bonfil y muro bulevar.

Además de trabajos de desazolve de drenajes, como se hizo en el fraccionamiento Casas Geo donde la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado llevó a cabo el desazolve de la línea de drenaje en el tramo que conduce hacia la planta de tratamiento de aguas residuales.

Camarillo Prieto exhortó a la población a no tirar basura ni ningún tipo de desecho en las calles, porque esto taponea rejillas y bocas de tormenta y cuando llueve esto hace que se eleven los niveles de agua de lluvia en la vía pública causando molestia entre los ciudadanos, sin embargo es la misma ciudadanía la que provoca estos problemas de encharcamientos e inundaciones en las calles.

