En este 2020, en la Cuenca se construirán 11 bancos Bienestar

-Uno de estos bancos ya se está construyendo y es el de Acatlán

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada de los Programas Sociales de la región de la Cuenca del Papaloapan Yesenia Barbosa Arcuri, dijo que en este año se busca construir 11 bancos bienestar en la región, y aunque se ingresaron 21 solicitudes para cada uno de los municipios, están a la espera de que sean más los bancos que se construyan el próximo año.

Explicó que el único banco que ya se está construyendo y va en un 50% es el Banco de Acatlán de Pérez Figueroa, pero ya están aprobados los de Cosolapa, Temascal, Loma Bonita, Tuxtepec, Valle Nacional, Jalapa de Díaz, Ojitlán, Chiltepec, María Lombardo y San Juan Mazatlán.

Agregó se ingresaron solicitudes para que en los 21 municipios de la región se tenga un banco, sin embargo en donde no se han autorizado es porque los predios no están regularizados y éste es uno de los requisitos que se deben de cumplir, por lo tanto están buscando la forma de que en estos municipios haya bancos y así puedan acercárselos a la ciudadanía.

Lo que se busca en que haya un banco en cada uno de los municipio y por lo tanto atienda a alrededor de 3 mil a 5 mil beneficiarios de diferentes programas, pero también programas de instancias federales, que a su vez sean bancos que ofrezcan beneficios a los ciudadanos.

Comentarios

