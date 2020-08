Ataques contra la confederación Libertad obedece a intereses políticos de los Murat: Díaz Pantoja

-Aclaró además que sus cuentas no han sido congeladas

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Tras la publicación en medios nacionales de que habían congelado algunas cunetas de la secretaria general sindical de la Confederación “Libertad” de Trabajadores de México (CLTM) en Oaxaca Guadalupe Díaz Pantoja, en conferencia de prensa aclaró que este de información obedece intereses políticos.

Explicó además que estos ataques se deben a una persecución política contra de Hugo Bello Valenzo, líder nacional del CLTM quién fue detenido el 12 de agosto por la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, por las órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Oaxaca y uno federal desde 2018; por lo que reiteró que estas persecuciones y ataques criminales no son nuevos en el estado de Oaxaca sino más bien obedecen a enemigos políticos contra Hugo Bello.

Dijo además que en ninguno de los 22 estado en donde hay sindicatos libertad se ven este tipo de acciones contra ellos, por lo que reiteró que estos ataques se visibilizan que esto es por parte del grupo de los “Murat” y que son intereses económicos que tienen que ver con la construcción, contratos y obras públicas “obedece a interés políticos, pues en estos momentos empiezan a tejer todos los acuerdos políticos de la próxima elección”.

Señaló además que este sábado iban a declarar unos testigos a favor de dirigente nacional Hugo Bello, sin embargo fueron secuestrados, sin que se sepa hasta el momento que ha pasado con los testigos y con uno de los abogados.

En cuanto a los ataques violentos de que los ha sido víctima, señaló que hasta el momento la Fiscalía de Justicia del Estado no le han informado como van las investigaciones, sin embargo confían en el trabajo que hace el fiscal Rubén Vasconcelos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario