Advierten formación de huracán Fausto, podría pasar por Sinaloa

24 HORAS

Se pronostica que durante los primeros días de la semana entrante se estará formando un fenómeno natural en el Océano Pacifico que posiblemente toque costas sinaloenses, advirtió el geofísico, Juan Espinosa Luna.

De acuerdo a tres modelos numéricos utilizados para el pronóstico del clima, se espera que se cuente con la formación de un ciclón con el nombre de “Fausto” para el día martes 18 de agosto.

Asimismo indicó que según el primero de los tres modelos numéricos analizados, el fenómeno natural se estaría desplazando en su trayectoria durante la semana entrante para ingresar a la zona del Golfo de México, y para el día miércoles 19 de agosto tocando el territorio sinaloense.

“Hay que estar muy al pendiente, de acuerdo a este modelo se va a la zona de las dos costas y posiblemente se dirija a la zona de Los Cabos, afectando sus lluvias tanto a Sinaloa como a Baja California“, indicó.

El segundo modelo analizado podría tener mayor intensidad, pero podría alejarse de las costas de Sinaloa, dos modelos que son factibles según las condiciones de humedad que se tienen actualmente, por lo que se tendrá que verificar la evolución en los próximos días.

Esto debido a que el segundo modelo también afectaría con las primeras bandas a Sinaloa para el día jueves y posteriormente irse al Océano Pacifico y tocar las costas de Baja California.

En cuanto al tercer modelo, se marca para el día lunes una significativa intensidad, formándose en las costas de Jalisco, alejado de Sinaloa y sin posible afectación.

Cabe destacar que pese a las diferentes trayectorias se coincide en la formación del huracán en los próximos días, por lo que todo se indica que se cuente con la presencia del mismo.

