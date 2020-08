SEDENA y Gobierno de Tuxtepec llaman a jóvenes a recoger Cartilla Militar Liberada

-El plazo vence este 25 de agosto y deben acudir a la 28 Zona Militar que se ubica en Ixcotel Oaxaca

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Presidencia Municipal de Tuxtepec, a través de la Secretaría del Ayuntamiento de Tuxtepec, hacen del conocimiento a los jóvenes que tramitaron su Cartilla Militar y que no la recogieron el pasado mes de diciembre del 2019 para que acudan de inmediato a recogerla, pues el próximo 25 de agosto vence el plazo para reclamarla, de lo contrario, la cartilla será incinerada el 01 de septiembre.

La Secretaria del Gobierno Municipal, Lucía Montes Hernández, dijo que los jóvenes que tramitaron su Cartilla Militar en este Ayuntamiento de Tuxtepec deberán acudir de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a más tardar el próximo martes 25 de agosto a las instalaciones de la 28 Zona Militar que se ubica en Ixcotel en la ciudad de Oaxaca.

La funcionaria exhortó a los jóvenes a cumplir con este importante proceso de recoger su cartilla, pues al dejar el trámite inconcluso, de nada serviría el tiempo empeñado en conjuntar documentación y efectuar la solicitud de Pre-Cartilla y que ahora que ya la tendrán liberada por no acudir a reclamarla se queden sin este importante documento.

Agregó que la Cartilla Militar es un documento de suma importancia, toda vez que la gran mayoría de las dependencias gubernamentales, de los tres niveles, la solicitan para realizar algún trámite, principalmente laboral.

Por último, la funcionaria reiteró el llamado a los jóvenes para que acudan a recoger su Cartilla Liberada y que para mayores informes pueden comunicarse al número telefónico

287-875-1566.

