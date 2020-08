Propone el diputado Horacio Sosa, transmitir producciones de cine local a través de la Cortv

-Con la propuesta se busca garantizar el derecho de los y las ciudadanas de acceso a la cultura.

-Además, se amplían los espacios de difusión de producciones hechas por cineastas de la entidad.

San Raymundo Jalpan,Oax. 14 de agosto de 2020. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, presentó al Congreso Local la iniciativa de reforma al Artículo sexto, de la Ley de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, con la que se busca transmitir obras cinematográficas locales y nacionales a las familias en la entidad.

Lo anterior a fin de alentar el fortalecimiento educativo, y el reconocimiento de la diversidad cultural de las oaxaqueñas y oaxaqueños.

En la proposición legislativa, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, indicó que pareciera que el disfrutar del cine se ha convertido en México y en Oaxaca, en una cuestión de clase. porque conlleva un alto costo económico, que para la gran mayoría de las familias resulta inaccesible, violentándose así el derecho humano de acceso a la cultura de los y las ciudadanas.

El Congresista argumentó que según estudios realizados por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), dentro de los complejos cinematográficos, el 77% de las carteleras corresponden a producciones internacionales, principalmente producciones de Hollywood.

Situación que consideró lamentable, pues la entidad oaxaqueña es precursora de cineastas mujeres y hombres talentosos, que cuentan con grandes e importantes obras cinematográficas, que van desde cortometrajes, largometrajes, documentales y películas desarrolladas diferentes contextos locales que pocas veces es exhibido.

Debido a los contenidos de las producciones, entre ellos: corrupción política, marginación social y migración, entre otros temas que tocan fibras sensibles para cierto sector de la sociedad.

Mencionó entre ellos: el trabajo de Ángeles Cruz, directora del cortometraje Arcángel, así como Luna Marán, directora del documental Tío Yim y Nicolás Rojas, productor del cortometraje Tuyuko.

De igual forma reconoció al productor, director y guionista Jorge Pérez Solano, originario de la Mixteca oaxaqueña, que dentro de sus producciones cuenta con los títulos de películas como: espiral, la tirisia y su última producción la negrada.

Así como al productor, guionista y director, Rigoberto Pérez Cano, originario de la Villa de Zaachila, en la Región de Valles Centrales, del cual destacan sus producciones: XV en Zaachila, norteado y carmín tropical.

Acelo Ruiz Villanueva, Dinazar Urbina, Ingrid Eunice Fabián González, Yolanda Cruz Mónica Morales García, entre otros que vienen surgiendo y abordan diversos ejes en sus producciones.

La propuesta de reforma al Artículo sexto, de la Ley de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, se turnó a la comisión permanente correspondiente, para su análisis y dictamen.

