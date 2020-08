Habitantes de San Antonio de la Cal, mantienen bloqueos en la ciudad de Oaxaca

-Exigen que sea validado el concejo municipal y además denuncian la ingobernabilidad del municipio

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del Municipio de San Antonio de la Cal, mantuvieron bloqueos carreteros en la ciudad de Oaxaca, exigen que sea validado el concejo municipal y además denuncian la ingobernabilidad del municipio.

Jorge Armando Díaz Pérez, primer concejal de san Antonio de la cal, manifestó que ya no serán víctimas de los administradores que el gobierno estatal envía, ya que son un pueblo de usos y costumbres, y no quieren que los sigan pisoteando.

Denuncian que el administrador que envió el gobierno estatal no ha realizado acciones en el municipio y no da la cara, por lo que tienen muchos temas pendientes que urgen solución.

Asimismo, manifiestan que los servicios básicos no se han detenido como son el agua y la basura, sin embargo el pueblo es quien está pagando de manera voluntaria estos servicios, por lo que exigen al gobierno que les paguen a los trabajadores.

Por otro lado, desmienten que el diputado Horacio Sosa ha respaldado esta movilización, aseguran que no están de acuerdo con ningún partido político.

Por último, piden una mesa de dialogo, y tienen pensando intensificar las movilizaciones en caso de no recibir respuestas, ya que el pueblo está cansado.

