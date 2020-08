Emite Segob declaratoria de Emergencia para tres municipios de la Cuenca, afectados por lluvia

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de agosto de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que la Secretaría de Gobernación (Segob), autorizó una declaratoria de emergencia para tres municipios afectados por las lluvias del pasado 9 y 10 de agosto.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que por el fenómeno natural perturbador de lluvia severa e inundación pluvial, se declaró en emergencia al municipio de San Felipe Usila, San José Chiltepec y Santa María Jacatepec, pertenecientes a la Cuenca del Papaloapan.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden); y a partir de esta Declaratoria, solicitada por el Gobierno Estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias y de salud de la población afectada.

