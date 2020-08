Cubierta la demanda de espacios para el ingreso a las 11 Escuelas Normales: IEEPO

-Avanza el proceso para aplicar el examen de admisión en línea a cuatro mil 70 aspirantes registrados de las diferentes regiones del estado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de agosto de 2020.- A principios del mes de mayo, las 11 Escuelas Normales de Oaxaca emitieron su convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 y se mantuvo abierta hasta el 17 de julio; durante este proceso cuatro mil 70 aspirantes tramitaron una ficha en un formato a distancia, por lo cual, de acuerdo con las solicitudes de nuevo ingreso la demanda de lugares disponibles estaría cubierta.

El titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Carlos Alberto Cuevas Cervantes, afirmó que la autoridad educativa asume un papel de prudencia en el respeto a los protocolos sanitarios y dando oportunidad a presentar el examen de admisión en línea a todas las y los jóvenes de las diferentes regiones que así lo solicitaron.

“Con estricta visión académica y transparencia, la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco -UPN Ajusco-, será la encargada de aplicar y calificar los exámenes para garantizar la ética y justicia en la selección de estudiantes”, enfatizó.

El titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes puntualizó que con los directivos de las 11 Escuelas Normales, se ha trabajado coordinadamente cuidando los protocolos sanitarios y también cumpliendo con los trabajos académicos y pedagógicos a distancia, lo que muestra el profesionalismo, responsabilidad y desempeño de autoridades, planta docente, así como de la disposición y compromiso de las y los estudiantes.

El sábado 15 de agosto presentarán el examen de admisión en línea -en un horario de 9:00 a 13:00 horas-, los cuatro mil 70 aspirantes a ingresar en alguna de las 11 Escuelas Normales públicas en la entidad, quienes cumplieron en tiempo y forma con la realización de un ejercicio previo de prueba en la plataforma donde se aplicará el examen definitivo.

Muestran jóvenes gran interés por ingresar a las normales

El número de aspirantes que se registraron este año para presentar el examen de selección, sobrepasa la oferta en estas instituciones educativas y cumplieron con éxito las primeras etapas del proceso, realizado también a distancia, lo que demuestra el interés de las y los jóvenes por ingresar a estos planteles, indicó Cuevas Cervantes.

En las 11 Escuelas Normales del estado hay una disponibilidad de mil 191 lugares, que con base en las fichas electrónicas tramitadas que alcanzaron las cuatro mil 70 y la matrícula autorizada, se distribuyeron de la siguiente manera:

ESCUELA ASPIRANTES

MATRÍCULA AUTORIZADA 2020-2021 Centro Regional de Educación Normal (CRENO) 840 151 Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO) 138 115 Centro Regional de Educación Normal de Río Grande 291 85 Escuela Normal de Educación Especial 88 60 Escuela Normal de Educación Preescolar 363 90 Escuela Normal Experimental Huajuapan 465 90 Normal Experimental Presidente Venustiano Carranza 242 80 Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas 373 110 Escuela Normal Rural Vanguardia 321 150 Escuela Normal Urbana Federal del Istmo 655 160 Escuela Normal Experimental de Teposcolula 294 110 Total 4,070 1,191

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), desea a las y los aspirantes éxito en la presentación del examen definitivo este sábado 15.

Comentarios

