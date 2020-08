Reportan los SSO 179 nuevos contagios de COVID-19 en territorio oaxaqueño

-La cifra acumulada de contagios en la entidad es de 10 mil 515 positivos, hoy se registraron 18 fallecimientos

-Se continúa en fase activa de la pandemia, existe alto riesgo de contagio

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de julio de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) contabilizaron en el territorio oaxaqueño 10 mil 515 positivos de COVID-19, al registrar este viernes 31 de julio, 179 casos nuevos de la enfermedad; también se reportaron 959 fallecimientos, 18 más que ayer.



El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, indicó que la parte activa del nuevo coronavirus en la entidad es de 679 pacientes, principalmente en los municipios de Oaxaca de Juárez con 200 casos, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 43, Santa Cruz Xoxocotlán con 34, San Juan Bautista Tuxtepec con 33 y Santa Lucía del Camino con 20 contagios.



Señaló que los nuevos diagnósticos de COVID-19 de este viernes, pertenecen a 51 localidades, del concentrado, el municipio de Santiago Tetepec se agregó a la lista de zonas con la presencia de la patología vírica, con un caso.



Detalló que del total de personas que han enfermado a causa del virus, 2 mil 392 han requerido hospitalización y 8 mil 123 se han atendido de forma ambulatoria. Se tienen 914 casos en espera de resultados, 4 mil 469 pruebas han sido negativas, y 8 mil 877 pacientes se han recuperado del padecimiento, dando un global de 15 mil 898 notificaciones.



En el conteo local, la región de Valles Centrales llegó a los 6 mil 905 casos de la patología, en segundo lugar está Tuxtepec con mil 423, el Istmo presenta mil 018, la Mixteca sumó 587, la Costa 408 y la Sierra (Norte) llega a los 174 registros.



Asimismo, dijo que del informe de mortalidad por la emergencia sanitaria, la mayor incidencia corresponde a personas mayores de 65 años con 417 fallecimientos, seguido por el de 50 a 59 años con 234 y en tercer lugar los adultos de 60 a 64 años de edad con 136 perdidas fatales; la gran mayoría de este sector padecían diabetes mellitus, hipertensión arterial u obesidad.



El director de Atención Médica, lamentó que el acumulado de confirmados con COVID-19, mil 865 corresponden a trabajadores del sector Salud. Hasta el momento la ocupación hospitalaria en el estado de manera global se encuentra en 51%, de esta cifra, el 59.8% son camas de observación y el 30.6% con aparatos de respiración artificial.



Para garantizar la seguridad de los grupos vulnerables, el funcionario exhortó a las y los oaxaqueños, a reforzar las medidas de higiene y desinfección en el hogar, mantener aislamiento voluntario si presentan síntomas respiratorios, seguir el protocolo de seguridad sanitaria (usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la sana distancia, no asistir a lugares concurridos), y lo más importante –dijo- evitar salir de casa; “se continúa en etapa activa de la pandemia, el riesgo de contagio es alto”, finalizó.

