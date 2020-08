Participa DIF Oaxaca y PRODENNAO en la presentación de la Campaña “Se Trata de Trata”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de agosto de 2020.- Con la finalidad de coadyuvar en la prevención del delito de trata de personas, el Sistema Estatal DIF Oaxaca a través de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (PRODENNAO), participó en la presentación de la campaña “Se Trata de Trata”, encabezada por el Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas de Trata de personas que preside el Instituto Nacional de Migración (INM).

El cual tiene como objetivo concientizar a la ciudadanía, padres y madres de familia, medios de comunicación, líderes de opinión, empresas y sociedad civil a informarse sobre este delito, conocer sus modalidades y abrir los ojos ante los casos que pudieran estar sucediendo a su alrededor.

Sumando así esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, instituciones y sociedad, para juntos frenar este delito.

¡Porque Juntos y en Familia, Sí Podemos!



