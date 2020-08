Continuarán suspendias actividades no esenciales en ayuntamiento de Huajuapan de León

-Esto debido a la emergencia sanitaria por Covid y por el alto riesgo de contagios, la medida inicia será del 1 al 8 de agosto

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Huajuapan de León, dio a conocer a la población de este municipio de la región mixteca, que continuará la suspensión de atención al público, en las áreas no esenciales, mientras que las esenciales brindarán atención de nueve de la mañana a una de la tarde.

Esta medida será del primero al ocho de agosto, asimismo la autoridad municipal informó que el personal operativo continuará laborando en su horario habitual, estas acciones se tomaron debido a la emergencia sanitaria por Covid y al alto riesgo de contagios que se han registrado en el municipio durante los últimos días.

Y es que Huajuapan de León registra 303 casos acumulados de Covid, de los 587 casos que tiene la región de la mixteca, es decir que Huajuapan es el municipio con el mayor número de casos en esta región, la cual se ubica en el cuarto lugar en el mapa epidemiológico de Oaxaca

