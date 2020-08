CAO mejora la carretera de Juchitán a Unión Hidalgo y el camino de San José Chiltepec al Naranjal

-Con una inversión de 41.91 millones de pesos se dan inicio a dos importantes obras de conectividad

Comunicado

Juchitán de Zaragoza, Oax. 31 de julio de 2020.- El Gobierno del Estado, a través de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), inició los trabajos de reconstrucción de la carretera Juchitán – Unión Hidalgo del kilómetro 0+000 al kilómetro 8+000, así como la ampliación del camino que conduce al Municipio San José Chiltepec.

Con una inversión de 29.6 millones de pesos el titular de CAO, David Mayrén Carrasco, en compañía de la Diputada por el distrito XX Gloria Sánchez López; el coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade), Jorge Toledo Luis; los delegados de Atención Regional Gabriel Hernández Vega y Mariuma Munira Vadillo.

Así como de los presidentes municipales de Juchitán de Zaragoza y Unión Hidalgo, Emilio Montero Pérez y César Carrasco Vicente; dieron el banderazo de inicio de la reconstrucción de ocho kilómetros de la carretera Juchitán -Unión Hidalgo en la Región del Istmo de Tehuantepec.

El titular de la Dependencia, manifestó que estamos en tiempos difíciles, donde la salud es lo primordial, pero, ante los grandes retos y adversidades está la unión, la participación y el trabajo en conjunto que realiza está administración con los legisladores, así como con las autoridades municipales para construir y avanzar en materia de infraestructura.

“Estamos aquí para dar inicio a la reconstrución de ocho kilómetros de la carretera que comunica a Juchitán con Unión Hidalgo, gestión que realizó el gbernador Alejandro Murat para atender la demanda histórica de los habitantes, transportistas y de las autoridades municipales, en pro del desarrollo y la reactivación económica de la región del Istmo”, señaló.

En su intervención, la Diputada Gloria Sánchez López, mencionó que estará al pendiente de la ejecución de esta obra para que se haga bien. “Necesitamos mejores caminos para fortalecer la seguridad y la calidad de vida de los oaxaqueños”, enfatizó.

En tanto, el edil de Juchitán de Zaragoza, Emilio Montero Pérez, reconoció que el Gobernador del Estado le está cumpliendo a Juchitán, y una prueba fehaciente es el inicio de la reconstrucción de la carretera, obra de suma importancia que permitirá afianzar lazos comerciales los municipios de aledaños y apoyar en la reactivación de su economía.

Así mismo, en la región de la Cuenca, el director de obras de CAO, José Cástulo Castellanos Arenas, acompañado por el Diputado Fredie Delfín Avendaño, el Coordinador de Atención Regional de la Cuenca del Papaloapan, Víctor Manuel Virgen Carrera; la delegada de atención regional, Luz María Gutierrez; y el presidente municipal de San José Chiltepec, Martín García Hernández presenciaron el inicio de los trabajos de la ampliación de 1.7 kilómetros del camino que conduce del municipio de San José Chiltepec a la localidad de San Isidro Naranjal.

Durante el evento el presidente municipal agradeció el trabajo que realiza el jefe del ejecutivo para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. “Este camino es el tránsito de los estudiantes que acuden al Cobao 54, estamos muy agradecidos por la inversión de 12.31 millones que se ejecutaran en beneficio de los estudiantes”, comentó.

