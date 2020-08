Acusan a agente de Cerro Mirador por abuso de autoridad

-Señalan que encerró a una persona pese a contar con un amparo federal

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Habitantes de la comunidad de cerro mirador acusan a Juan Gregorio Justo, quien es agente de policía, de cometer abuso de autoridad, al encarcelar a Saúl José Roque de manera injustificada, a pesar de que esta persona cuenta con un amparo federal, violando así la ley.

Algunas personas que presenciaron esta situación, Saúl José presentó su amparo a la autoridad comunal, sin embargo el agente no lo tomó en cuenta, por lo que procedió a detenerlo y encarcelarlo, asimismo comentan que Juan Gregorio, con palabras altisonantes, le dijo al hoy detenido que a él los amparos “le valen madres”.

Cabe mencionar que el amparo se tramitó por un conflicto de carácter agrario, por ello el juzgado de distrito dio vista al agente del ministerio púlico de la federación para que se inicie una carpeta de investigación por abuso de autoridad y violación a un amparo federal.

