Tras 5 días, levantan plantón en Casa Oficial despojados de Lomas del Quio

-Serían 162 personas las que podrían ser reubicadas, de acuerdo a la integración de carpetas ante la fiscalía.

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este viernes pobladores que fueron despojados del paraje Lomas del Quio en Santa Cruz Xoxocotlán y que mantenían un plantón desde hace 5 días en Casa Oficial, levantaron el bloqueo a la circulación pues el gobierno del estado, los reubicará en un nuevo terreno.

A decir de Uriel Díaz Caballero presidente de la Asamblea de los Pueblos Indigenas, el gobierno del estado se comprometió a entregar una fracción de terreno a cada uno de los que fueron despojados, en base a la integración de carpetas ante la fiscalía General del Estado, esto para tener un sustento jurídico y evidencia de que fueron despojados.

Por lo que señaló que la próxima semana, podrían avanzar con la integración de 50 o 60 carpetas y la entrega de los terrenos, así también dijo que si las 162 personas que fueron despojadas logran integrar sus carpetas, se les entregará a igual número de personas una parte de terreno.

Detalló que la reubicación de acuerdo a lo que les informó gobierno del estado, podría darse en un paraje rumbo a Ocotlán o en Santo Domingo Barrio Bajo.

Por último, señalo que si las autoridades no cumplen con lo establecido la próxima semana, estarían realizando medidas más extremas como la toma de dependencias y bloqueos en todo el estado.

Cabe señalar que el pasado 19 de noviembre de 2019, los habitantes de Lomas de Quio fueron despojados de sus viviendas, por lo que pasaron la noche en inmediaciones del palacio de gobierno y luego de 100 días de permanecer en la calle de Guerrero con esquina de Bustamante, fueron reubicados en un albergue por las autoridades, señalando que les prometieron que en dos meses iban a otorgarles un terreno. Sin embargo, pasaron 5 meses sin obtener respuesta, por lo que decidieron realizar un plantón indefinido en casa oficial.

