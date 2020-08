Otorga IEEPO acompañamiento pedagógico a ENEPO para cierre de semestre a distancia

-En videoconferencia se reunió el equipo directivo del plantel CON autoridades del Instituto.

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de julio de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través de la Subdirección General de Servicios Educativos desarrolló la Estrategia de Acompañamiento para la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca (ENEPO), para la revisión del Informe Académico del semestre par febrero-julio 2020, del ciclo escolar 2019-2020 y las Evidencias de Aprendizaje.

Mediante videoconferencia, el jueves 30 de julio a las 17:00 horas se desarrolló la sesión en la que estuvieron presentes el equipo directivo de la ENEPO conformado por el director del plantel, Fernando Vásquez Moreno; la subdirectora Académica, Nazhiely Nora Sánchez Cortés y el subdirector Administrativo, Iván Jorge Sandoval Ortiz.

De manera detallada, se abordaron los apartados del informe que se deben trabajar en concordancia con las evidencias de aprendizaje de los semestres, segundo, cuarto, sexto y octavo.

Los aspectos pedagógicos centrales están orientados al reconocimiento de las estrategias de enseñanza y aprendizaje a distancia, desarrolladas por los docentes de la Escuela Normal; la reflexión y el análisis de los niveles de logro y conocimientos alcanzados, el alcance de los contenidos abordados y la detección de las áreas de mejora. Este último apartado es de gran importancia para el desarrollo de los cursos de retroalimentación destinados a las alumnas normalistas, al inicio del ciclo escolar 2020-2021.

En Oaxaca, con el acompañamiento del IEEPO, 10 escuelas normales de las 11 existentes cumplieron en tiempo y forma, en la modalidad a distancia, con sus objetivos planteados, logrando avanzar significativamente en los aprendizajes esperados en beneficio de las y los estudiantes normalistas.

Sobre el caso del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), este viernes 31 de julio se programó una reunión con sus directivos con el fin de continuar ofreciéndoles asesoría para estructurar correctamente sus carpetas de evidencias en beneficio de las y los estudiantes de esa institución educativa.

