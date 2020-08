Onda tropical número 24 traerá lluvias para Oaxaca Guerrero y Chiapas



-La onda tropical No. 24 se ubicará sobre el sureste del territorio nacional, producirá lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – El servicio meteorológico pronostica que la onda tropical No. 23 recorra el occidente del país la cual mantendrá el potencial de lluvias fuertes en Colima y Nayarit y muy fuertes en Michoacán y Jalisco y se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La onda tropical No. 24 se ubicará sobre el sureste del territorio nacional, producirá lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Por su parte, un canal de baja presión en combinación con inestabilidad en la atmósfera superior, favorecerá desarrollo de nubosidad con lluvias asociadas a tormentas eléctricas y granizadas sobre zonas del noroeste, norte y centro del territorio.

Pronóstico de precipitación para hoy 31 de julio de 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50.0 a 75.0 litros por metro cuadrado): Jalisco y Michoacán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario