Necesario equipo de protección para Médicos: Asociación de médicos en la Cuenca

-La Presidenta de la Asociación señaló que tiene conocimiento que han muerto 6 médicos en la región

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Asociación Médica de la Cuenca del Papaloapan, Teresa Mendoza Hernández señaló que es importante la protección de todo el personal de salud que atiende a los pacientes con covid, y que la falta de equipo ha provocado que muchos hayan dado positivo a covid.

Dijo que lo que más requieren son los cubrebocas, y el material de protección personal, ya que al no contar con éstos se exponen a este virus, y lo que a su vez ha sido el reclamo de todo el personal de salud de todas las instituciones, la falta de equipos e insumos, para hacer frente a este virus.

De manera personal, enfatizó la Presidenta de la Asociación que 6 médicos han fallecido en la región a causa de este virus, sin embargo no descartó que sean más los que han muerto al estar expuestos al covid.

Reiteró el llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que los sigan apoyando con todo los insumos y el equipo necesario para dotar de los necesario a los trabajadores de la salud y poder atender a los pacientes de covid, y evitar que haya más contagios y sobre todo decesos de quienes día a día se dedican a salvar a los pacientes.

También pidió a la ciudadanía que se cuiden y seguir con todas las recomendaciones, ya que de no hacerlo, aumentarían las cifras en la región, pero sobre todo los contagios de médicos y enfermeras, así como de todo el personal de salud.

