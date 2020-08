Lanzan convocatorias de Premios CASA 2020, dirigidos a hablantes del Mazateco y Chinanteco

-Los premios son de 30 mil pesos y serán cinco categorías en las que podrán participar



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Instituciones como la Secretaría de Cultura, así como la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, el Centro San Agustín y otras más, invitan a inscribirse a los Premios CASA 2020 en las categorías de Poesía, narrativa (cuento o novela), canción, literatura para niños y textos basados en la tradición oral.



En esta ocasión la convocatoria va dirigida para los hablantes del Chinanteco y Mazateco, en cualquiera de sus variantes, sin importar el lugar de residencia, y los premios son de 30 mil pesos para cada una de las categorías.



Las obras serán escritas en la lengua chinanteca o mazateca, además deben de incluir la traducción en español, para el caso de las canciones se debe de acompañar por una grabación en disco; en la categoría de tradición oral se recibirán poesías, relatos, mitos, leyendas o canciones que han pasado de generación en generación



Algunos de los requisitos son que los interesados solo podrán participar en una categoría, la obra debe ser inédita y serán rechazadas traducciones de textos escritos por otros autores; participarán obras que no hayan sido publicadas, premiadas, ni que se encuentren en proceso de dictamen; así mismo son libres y deberán ser presentadas en manuscrito, impresas o en formato digital.



Los interesados deberán presentar su material hasta el próximo 18 de septiembre, para que el 26 de octubre se dé a conocer quiénes serán los ganadores en esta convocatoria

