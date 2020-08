Habitantes de Cerro Marín corren a brigadistas; se niegan a sanitizar sus hogares y calles

-Con esto ya superan la decena de comunidades y colonias, que niegan el acceso para que saniticen sus calles pues aseguran pobladores que es el líquido lo que los está matando.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este viernes, un grupo de pobladores de la comunidad de Cerro Marín se concentraron en la carretera 175 a la altura de esta población, para negarle el acceso a brigadistas de sanitización del ayuntamiento de Valle Nacional, esto luego de darse a conocer que se pretendía desinfectar sus calles a petición de decenas de familias que buscaban proteger a los suyos del Covid-19 y que ya tenía conocimiento el agente de policía de ese lugar, sobre las acciones a realizar.

Fue alrededor de la 7 de la mañana cuando la brigada se presentó en ese lugar, cuando un pequeño grupo de personas les hizo el alto y les pidieron que se marcharán, ya que no iban a permitir que rociaran el líquido, que consta de “sales cuaternarias” y a pesar de que ya se ha hecho saber que este líquido no representa ningún riesgo para el ser humano y para los animales, algunas personas continúan con la idea de que es el líquido que los está matando.

Ante esta situación, el personal del ayuntamiento optó por retirarse del lugar y a pesar de que también pretendían trasladarse a la comunidad de la Rinconada, tampoco pudieron hacerlo, por lo que regresaron a la cabecera municipal a continuar con otras actividades.

Cabe mencionar que después de la cabecera municipal, la comunidad de Cerro Marín es una de las poblaciones que más decesos ha registrado durante esta contingencia, aunque no se ha podido saber si ha sido a causa de esta pandemia o de otras enfermedades, sin embargo existe preocupación en varias familias de que sea el Covid-19 que está haciendo estragos en dicha población.

Hasta el momento son más de 10 comunidades y varias colonias de Valle Nacional, que les han negado el acceso a esta brigada, debido a que todas esas personas están temerosas de que la sanitización es la que está provocando la mortandad en el municipio.

