Desplazados de San Miguel Copala se manifiestan en la DDHPO

-Piden apoyos por parte del gobierno estatal

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Indígenas triquis de San Miguel Copala se manifestaron a las afueras de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para conocer los avances que tiene su situación.

Roberto García, representante de San Miguel Copala, explicó que exigen justicia debido a que llevan 10 años sin recibir apoyos por parte del gobierno, y se encuentran pasando tiempos difíciles debido a la pandemia por covid-19, ya que no cuentan con un hogar ni trabajo estable.

Así mismo, explicó que se encuentran a las afueras de la defensoría debido a que buscan que les den respuesta lo antes posible, ya que no ha habido avances en el caso de sus compañeros presos políticos, y se encuentran cansados de esta situación.

No obstante, dijo que fueron citados para este viernes 31 de julio y esperan obtener respuestas positivas por parte de la DDHPO, asimismo aseguran que han pensado en realizar movilizaciones en la capital del estado en caso de no obtener respuestas.

Por último, afirman que actualmente no han recibo despensas ni otros apoyos por parte del gobierno, así como también piden apoyos para que los 136 desplazados puedan regresar a su comunidad.

