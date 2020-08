Continúan altos los índices de contagios diarios por COVID-19 en Oaxaca

-Este jueves se reportaron 178 casos positivos y 18 fallecimientos; a la fecha hay 631 casos activos. Es de suma importancia no dejar las medidas preventivas.



-Los SSO invitan a donar sangre para salvar vidas de niños con cáncer, leucemia, dengue grave, personas accidentadas y mujeres embarazadas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de julio de 2020.- La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular de esta dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este jueves 30 de julio, se han contabilizado 178 casos nuevos, que suman 10 mil 336 contagios confirmados acumulados a COVID-19 en la entidad.



Señaló que se han notificado 15 mil 682 casos, de los cuales 4 mil 419 son negativos, hay 927 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, se han recuperado 8 mil 764 personas, y se registraron 18 nuevos decesos, que suman 941 defunciones; hay 631 casos activos.



Dio a conocer que en la Jurisdicción Sanitaria número uno, Valles Centrales se han contabilizado, 6 mil 780 casos confirmados, de éstos, se han recuperado 5 mil 899 personas y se han presentado 464 defunciones; Tuxtepec presenta mil 404 casos, mil 140 recuperados y 208 defunciones; el Istmo presenta mil 006 casos, hay 799 recuperados y 148 defunciones; mientras que la Mixteca presenta 587 casos, 462 recuperados y 53 defunciones; la Costa 387 contagios, 327 recuperados y 39 defunciones; la Sierra (Norte) 172 positivos, 137 se han recuperado y 29 defunciones.



García Kavanagh dijo que los 178 casos nuevos se han presentado en 42 municipios, siendo los de mayor prevalencia el de Oaxaca de Juárez con 68 contagios, Huajuapan de León con 10, Santa Cruz Xoxocotlán y Ejutla de Crespo ocho cada uno; Santa Lucía del Camino y Miahuatlán de Porfirio Díaz siete cada uno; Salina Cruz y la Villa de Zaachila seis cada uno, San Sebastián Tutla cinco; el resto cuatro, tres, dos y uno.



Por institución los SSO han brindado atención a 7 mil 077 pacientes, el IMSS régimen ordinario mil 860, ISSSTE 577, IMSS Bienestar 403, Sedena 184, Pemex 93, Semar 89 y 53 otras instituciones de Salud. Se han contagiado 572 médicos, así como 746 trabajadoras y trabajadores de enfermería y 519 de otras áreas del sector.



Mencionó que de los 631 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 417, la Mixteca 72, el Istmo 59, Tuxtepec 56, Costa 21 y la Sierra (Norte) seis.



Sostuvo que de las 941 defunciones registradas, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 408, el de 50 a 59 años con 229, el de 60 a 64 con 133. Por sexo, han fallecido 612 hombres y 329 mujeres. Las comorbilidades asociadas a los decesos se encuentran la diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal.



La funcionaria dijo que hasta el momento hay una ocupación hospitalaria global del 50.9%, de los cuales los SSO presentan el 50.3 %, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 41.9%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 100%, Sedena 50.5%, ISSSTE 67.8%, IMSS régimen ordinario 51.9%, IMSS Bienestar 30.1 %, Pemex 100% y Semar 64.7%.



En su intervención, el médico valorador de donadores y aferesista del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), Anul Ruíz López, impartió el tema: “Importancia de la donación de sangre”, en la que dijo que este vital líquido no se puede fabricar, todos en algún momento podemos necesitarla y es indispensable en urgencias por accidentes como traumatismos, hemorragias obstétricas, niños con cáncer, pacientes con leucemia, dengue grave con hemorragia y diversos padecimientos.



Hizo un llamado a la población para que acudan a donar si son mayores de 18 a 55 años y pesan más de 55 kilogramos; para ello –dijo- deben presentar una identificación oficial con fotografía, estar en ayuno mínimo de cuatro horas, no estar desvelados, no haber tomado medicamentos cinco días antes, no haber padecido hepatitis después de los 10 años, estar completamente sanos sin lesiones en piel ni irritación de mucosas, si tiene tatuajes o perforaciones puede hacer la donación después de un año.



Finalmente, dijo que el donar sangre permite detectar enfermedades como hepatitis, VIH/Sida, sífilis, chagas, y mantener un estudio como citometría hemática, además se optimiza el flujo de sangre, facilita la circulación sanguínea, aumenta la capacidad pulmonar, y mejora la oxigenación en el organismo, por lo que las y los interesados pueden acudir al CETS, ubicado en Calzada Porfirio Díaz número 400 en la colonia Reforma, o llamar a los teléfonos: 951 513 42 22 y 951 461 32 74 para mayor información.

