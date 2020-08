Bajo índice de Covid en Jacatepec, es porque ciudadanía respeta la contingencia: Edil

-Aún así dijo que se aplican los protocolos de prevención, para evitar que el contagio crezca en el municipio.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- El bajo índice de casos positivos de Covid-19 que se han registrado en el municipio de Jacatepec, se debe a que la ciudadanía sí está respetando la contingencia con el permanente aislamiento y el mantenimiento ininterrumpido del filtro sanitario, que ha logrado que no haya foco rojo, así lo dio a conocer en entrevista para este medio Victor Raúl Hernández López edil de este lugar.

Sin embargo, explicó que se siguen realizando los protocolos de prevención para que el virus no se expanda a otras personas y aunque reconoció que hasta el momento solo ha habido 2 decesos, dijo que el índice es bajo a comparación de otros municipios de la Cuenca del Papalaoapan.

Resaltó que uno de los factores que ha fortalecido la inmunidad en las personas que han sido contagiadas, ha sido la sustentabilidad en la alimentación, lo que ha reflejado la rápida recuperación de las personas y la responsabilidad con la que llevan la cuarentena durante su aislamiento.

Añadió también que se está trabajando contra el dengue estacionario y explicó que a través de fumigaciones, se está tratando de eliminar los mosquitos trasmisor del dengue y sus criaderos, por lo que comentó que estas actividades se llevan a cabo en las noches, que es cuando aparecen estos insectos.

Por otro lado y a pesar de la pandemia, Hernández López indicó que se sigue trabajando en las comunidades con la mayor precaución posible, aunque reconoció que ante esta situación el tema de gestión se está retrasando ante el cierre de las Dependencias, sin embargo dijo que a través de los mecanismos con la que se está llevando la aplicación de los recursos en este ejercicio ha logrado que haya orden en las comunidades, para que sus obras estén en tiempo y forma, poniendo como ejemplo a San Felipe Tilpan que después de varios años ya cuenta con agua potable.

Por último, reiteró que los 20 millones de pesos que le tocó a Jacatepec en este año, se están reflejando de una manera que los resultados van saltando a la vista con obras, que eran prioridad para las comunidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario