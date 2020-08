A pesar de que el IEEPO ofreció solución, normalistas vuelven a tomar las calles de Oaxaca

-Por segundo día consecutivo estudiantes normalistas, realizan bloqueos para exigir la validación de su semestre

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo un grupo de estudiantes normalistas, bloquearon en inmediaciones de la fuente de las 8 regiones en la capital oaxaqueña, para exigir la validación de su semestre en linea.

Y es que señalan que las autoridades educativas no les quieren validar el ciclo escolar, a lo que aseguran tener evidencias de que si entregaron los trabajos en tiempo y forma.

Sin embargo, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) lanzó un comunicado en donde informa que se realizaron 11 reuniones virtuales con los directores de las escuelas normales del estado, en las cuales se tomaron acuerdos para la entrega de trabajos académicos y el cierre del semestre, pero que la directiva del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), se autoexcluyó del procedimiento.

También detallan que el IEEPO ofreció el apoyo y seguimiento para la presentación de los trabajos pendientes, ya que el próximo miércoles 5 de agosto es el cierre del semestre, asimismo que esperarán la entrega de la documentación faltante para evaluar si procede o no, la validación del semestre.

Los normalistas se mantuvieron por espacio de dos horas, para posteriormente liberar la vialidad a la circulación.

