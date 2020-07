Sin agua cinco colonias de Tuxtepec, por fallas en el pozo Rayón

-Hasta el día martes tendrán agua



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde la semana pasada debido las tormentas eléctricas que azotaron el municipio, se dañó la bomba del pozo “Rayón”, dejando sin agua a unas cinco colonias del casco urbano, afectando además a instancias que requieren de este liquido.



El Director de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto dijo que el pozo ya había presentado problemas, pero fue en la pasada tormenta que provocó que el moto se dañara y ahora están a la espera de un motor de 50 caballos de fuerza y así poder restablecer el servicio de agua potable.



Aunque no especificó cuantas familias son afectadas, puntualizó que solo es por zonas en donde no hay agua, o bien en donde a algunos vecinos sí tienen y otros no, por lo tanto esperan que sea hasta el próximo martes que se restablezca el servicio en las colonias Lázaro Cárdenas, La Piragua, Santa Fe, María Luisa y Costa Verde, ya que durante el fin d semana llegará el motor.



Cabe hacer mención que es en estas colonias en donde se concentran algunas instancias como son el hospital, quienes tienen que ser abastecidos con el servicios de pipas, al igual que varias familias.

