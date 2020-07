Registra Oaxaca 10 mil 158 casos acumulados a COVID-19 y 923 defunciones

-Recomiendan los SSO uso obligatorio del cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y quedarse en casa para evitar más contagios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de julio de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este miércoles 29 de julio se han presentado 97 nuevos casos de COVID-19, que suman 10 mil 158 casos acumulados en la entidad.



Agregó que se han notificado 15 mil 467 casos de los cuales 4 mil 377 han sido negativos, 932 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 8 mil 650 se han recuperado, lamentablemente se han presentado cinco defunciones que suman 923 y hay 585 casos activos.



Puntualizó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, presenta 6 mil 638 casos confirmados y 459 defunciones, Tuxtepec mil 402 y 207 defunciones, el Istmo 988 y 138 defunciones, Mixteca 573 y 53 defunciones, Costa 387 y 38 defunciones y la Sierra 170 y 28 defunciones.



Azamar Cruz dijo que de los 97 casos nuevos, éstos se distribuyen en 28 municipios, siendo los que mayor número presentan se encuentran Oaxaca de Juárez con 49, Santa Cruz Xoxocotlán seis, Santa Lucia del Camino y Santa María Atzompa cuatro cada uno, San Antonio de la Cal y San Sebastián Tutla tres cada uno, el resto dos y uno.



Por institución, los SSO han atendido 6 mil 949 casos, el IMSS régimen ordinario mil 842, el ISSSTE 568, IMSS Bienestar 387, Sedena 182, Pemex 89, Semar 88, otras instituciones 53. Del personal de Salud, 573 médicos se han contagiado, 741 son de enfermería y 517 otros trabajadores del sector.



Sostuvo que de los 585 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número Valles Centrales presenta 347 casos, Tuxtepec 70, Istmo 68, Mixteca 68, Costa 25, y Sierra (Norte) siete.



De las 923 defunciones, el grupo de edad donde más se presentan es el de 65 y más años con 400, el de 50 a 59 años con 224, el de 60 a 64 con 129. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal. Por sexo 602 han sido hombres y 321 mujeres.



Por ocupación hospitalaria global de camas disponibles para la atención de pacientes con COVID-19 es del 49.5%; distribuido por los SSO con 43.6%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 45.2%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 83.3%, Sedena 52.4%, ISSSTE 67.2%, IMSS ordinario 52.8%, IMSS Bienestar 25%, Pemex 100% y Semar 76.5 %.



El funcionario recordó a la población que ante cualquier síntoma como fiebre, tos seca, dolor garganta, cansancio, dolor de cabeza y pérdida de olfato y gusto, deben comunicarse a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 12 20 y 951 297 57 41.



En su intervención el jefe del departamento de Riesgos Ambientales de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los SSO, Vicente Vicente Cortázar, impartió el tema: “Impacto ambiental y de salud pública por generación de humos crematorios”, en la que destacó que estos establecimientos deben contar con un aviso de funcionamiento emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



Aclaró que este aviso deberá presentarse 30 días antes de comenzar sus actividades de acuerdo al artículo 47 de la Ley General de Salud (LGS), en la que se evalúan las condiciones sanitarias del establecimiento, ante ello personal de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, realiza visitas de verificación para constatar estas condiciones.



Mencionó que los crematorios cuentan con un sistema de control de emisiones, que son herméticos, además de contar con filtros que ayudan a reducir la emisión de partículas y gases durante la combustión de la cremación de cadáveres que tiene una duración de tres a cuatro horas, dicho crematorio opera a una temperatura de 800 grados Celsius, por lo que la institución encargada de vigilar la emisiones es la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable.



Finalmente, dijo que la institución trabaja en las visitas de verificación a estos establecimientos para que operen en las mejores condiciones sanitarias posibles.

