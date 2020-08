Realiza Jurisdicción Sanitaria pruebas rápidas de covid-19

-El resultado se da en 15 minutos, por lo tanto en caso de ser positivos pueden iniciar su tratamiento de manera rápida



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Jurisdicción Sanitaria número 3 empezó a realizar pruebas rápidas de covid-19 en el municipio de Tuxtepec, con la finalidad de informarle de manera inmediata a los ciudadanos si son positivos a este virus.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria N°3, Moisés Montalvo Asprón dio a conocer que el resultado se da en unos 15 minutos, y así quienes tengan este virus serán notificados de manera más rápida para que inicien un tratamiento, a diferencia de las otras pruebas que hacían anteriormente que tardaban hasta 1 semana en dar el resultado.



Por ser más rápidas, podrán atender a más personas que quieran hacérsela de manera gratuita, pero deben de agendar una cita en las oficinas de la Jurisdicción sanitaria o bien comunicarse a los números telefónicos 2871419892 número Covid-19 o al de Asistencia Epidemiológica, 8756225.



Cabe hacer mención que anteriormente en la jurisdicción empezaron a realizar las pruebas domiciliarias, pero debido a la demanda que existía decidieron instalar un módulo en las instalaciones de la Jurisdicción, ahora son pruebas rápidas las que están realizando.

