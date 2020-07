Normalistas bloquean calles de Oaxaca, exigen validación del semestre

-Comerciantes de la zona piden a las autoridades que atiendan el problema y a los normalistas les piden que se pongan a estudiar



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes normalistas bloquearon la calle Díaz Ordaz en el centro histórico de la ciudad capital, exigen a las autoridades educativas que les sea validado el semestre, tal y como lo mandató el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que todos los estudiantes acreditarían este ciclo escolar debido a la pandemia por Covid-19.



Los normalistas señalan a Carlos Cuevas de estar violando los derechos del normalismo, indicaron que permanecerán con el bloqueo, hasta que esta persona tenga un acercamiento con ellos y se instale una mesa de diálogo, para que se les valide el semestre, pues aseguran que sus profesores entregaron las evidencias en tiempo y forma.



Son alrededor de 400 estudiantes del CRENO y de la ENEPO los que se encuentran esta situación, asimismo indicaron que les enviaron un documento en el que les informan que el semestre no es válido debido a que no cuentan con las evidencias que se requieren, a pesar de que los estudiantes afirman que sus profesores entregaron todos los trabajos.



El entrevistado comentó que los estudiantes cuentan con una carpeta de evidencias, en dónde comprueban que entregaron todos los trabajos que les pedían sus profesores y que todo se dio conforme a lo que se estableció en el programa de educación en línea.



Para el bloqueo, normalistas tomaron algunas unidades del transporte público, los cuales atravesaron en las calles para obstruir el paso vehícular, esta situación provocó la molestia de los comerciantes de esa zona, quienes están siendo afectados con este bloqueo y que en estos tiempos el comercio busca reactivar la economía.



Uno de los comerciantes pidió a las autoridades correspondientes que atiendan las peticiones de los estudiantes y a los normalistas les pidió que se pongan a estudiar en lugar de estar bloqueando calles, cuando la situación económica está deteriorada por las medidas tomadas por los gobiernos, además de que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades.

