No está terminado, aún así ya es utilizado el Puente colgante de San Bartolo

-El agente informó que han hecho llamados a los habitantes de San Bartolo, para evitar cruzarlo pero no hacen caso



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A casi dos años de que los habitantes de San Bartolo se quedaron sin el puente colgante, ha obligado a los ciudadanos a utilizarlo a pesar de que aún no está terminado y que podría haber algún accidente.



El Agente de la Comunidad Paulino Soto, señaló que la necesidad de venir al centro de la ciudad los hace cruzar, a pesar de que la obra no esté terminada y de que hay señalamientos de que no pueden pasar, “siguen pasando algunos de la necesidad”.



Agregó que solo son unos ciudadanos los que lo cruzan, ya que ellos han perifoneado en la comunidad de que no lo utilicen para no poner en riesgo su vida.



Hasta el momento, dijo el Agente que no han acordado con el Presidente Municipal Noé Ramírez, sobre cuando se va a inaugurar este puente que lleva un avance del 87%, y que por diversos motivos no se ha podido terminar y a su vez inaugurar para que ya sea utilizado.



Y es que son casi dos años que el puente fue cerrado debido a que presentaba daños en su estructura, posteriormente iniciaron los trabajos en el mes de marzo del año pasado y a más de un año, sigue sin terminarse, a pesar de la falta que hace.

En cuanto al problema del agua que tenían, comentó que siguen vigilando que el pozo siga funcionando bien, ya que hace unos días se presentó un problema en el pozo, lo que dejó sin agua a los habitantes de esta agencia.

