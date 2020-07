Inicia toque de queda en Juquila para disminuir contagios de Covid

-Los accesos al municipio están cerrados, solo se permite la salida por casos de emergencia



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles inició en el municipio de Juquila el toque de queda y la implementación de diversas medidas que aprobó el cabildo en conjunto con el comité Santa Catarina y autoridades auxiliares en días pasados, la población podrá realizar sus actividades de diez de la mañana a seis de la tarde.



Para esta acción el gobierno de Juquila pidió el apoyo de la Guardia Nacional, la policía estatal y la policía municipal, quienes realizan recorridos por la población, para hacer valer el toque de queda que entró en vigor la noche de este miércoles y que fue anunciado por la autoridad municipal.



Además del toque de queda, la autoridad municipal acordó que solo se permitirá la salida a los ciudadanos del municipio en casos de emergencia o con previa autorización del personal médico y queda prohibido el acceso a ciudadanos de otros municipios hasta nuevo aviso, cabe mencionar que el pasado lunes las autoridades de Juquila determinaron implementar estas y otras nuevas medidas para disminuir los contagios de Covid.

