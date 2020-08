IEEPO dio atención para cierre de semestre en escuelas normales; 10 de 11 cumplieron, directiva del CRENO se autoexcluyó

-Como muestra de la disposición de la autoridad educativa, se brindará apoyo para la presentación de trabajos pendientes de los alumnos y valorará la validez del semestre

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de julio de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, llevó a cabo 11 reuniones virtuales con los directores de las escuelas normales del estado, en las cuales se tomaron acuerdos para la entrega de trabajos académicos y cierre del semestre par febrero-julio 2020, en la modalidad a distancia.

La autoridad educativa desconoce las razones por las cuales la directiva del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), se autoexcluyó del procedimiento; sin embargo, el IEEPO ha ofrecido el apoyo y seguimiento para la presentación de los trabajos pendientes del alumnado, así como mediante videoconferencia atender las dudas al respecto.

La fecha establecida para la entrega de trabajos y cierre de semestre par febrero-julio 2020, es el miércoles 5 de agosto próximo. Por ello, el IEEPO está a la espera de la documentación correspondiente por parte del director de la escuela omisa para evaluar si procede o no, la validación del semestre.

Es importante señalar que en las 11 reuniones virtuales con los directores de las normales de Oaxaca se acordó el diseño de una estrategia de educación a distancia, flexible y considerando el contexto de cada escuela normal, y dos: la construcción de un informe estructurado de actividades académicas que reflejara con evidencias, el avance en los contenidos significativos y el impacto real hacia los estudiantes.

La estrategia fue un éxito del trabajo conjunto de la comunidad normalista, pues 10 escuelas normales de las 11 existentes cumplieron en tiempo y forma con sus objetivos planteados, logrando avanzar significativamente en los aprendizajes esperados en beneficio de las y los estudiantes normalistas.

En este sentido, por justicia y ética no puede calificarse igual a los directivos y a los alumnos que sí demostraron su trabajo en las actuales circunstancias, que a los que tomaron la ruta de no realizar las tareas acordadas y por el contrario, tratar de obtener calificaciones por medio de la movilización política.

El IEEPO reitera su compromiso con las y los jóvenes normalistas del estado, dejando claro que ante la irresponsabilidad de la directiva de esta escuela Normal, trabajará en los mecanismos que brinden certeza a sus estudios, especialmente a los que egresan de dichas escuelas normales. En concordancia con las disposiciones federales, el Instituto establecerá el procedimiento para que se puedan titular en tiempo y forma.

El IEEPO exhorta al director del CRENO, Juan Gutiérrez González, a cumplir los acuerdos tomados por la vía del diálogo y en el marco de la normatividad, con la Subdirección General de Servicios Educativos, para entregar los trabajos faltantes a más tardar el miércoles 5 de agosto y no perjudicar a sus propios estudiantes y docentes.

Así como también, exhorta a las y los estudiantes que se manifiestan, a no afectar a la sociedad con acciones que perjudican a terceros, como el cierre de calles y que ponen en peligro a los mismos estudiantes al violentar los protocolos sanitarios en este periodo de pandemia.

Finalmente, en cumplimiento de las disposiciones federales en materia educativa y de salud, el IEEPO informará próximamente las fechas para el examen de ingreso vía internet de los cuatro mil 70 aspirantes que ya tienen su ficha electrónica para ingresar a las 11 normales estatales.

Comentarios

