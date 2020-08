Falso que la obra de agua potable en la ciudad vaya a afectar la economía de los tuxtepecanos: Obras Públicas

-Por gestión del Ayuntamiento, Gobierno del Estado ejercerá alrededor de 50 millones de pesos en la rehabilitación de la red de agua potable en las colonias del centro

Tuxtepec, Oax.- Derivado de la gestión emprendida en el 2017 por el Presidente Municipal, Fernando Bautista Dávila (QEPD), el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua, inició las primeras acciones de la obra de rehabilitación de la red de agua potable en la ciudad, un proyecto muy importante que traerá grandes beneficios, y que en ningún momento afectará la economía de las familias de Tuxtepec, es falso que esto vaya a generar cobros excesivos al contemplar la instalación de medidores, informó el director de Obras Públicas, Alfonso Clara Ortela.

El funcionario explicó en entrevista que este proyecto que se realiza de acuerdo a los lineamientos internacionales de sustentabilidad contempla retirar líneas que ya dieron su tiempo de vida útil o que su material ya no es el adecuado para su uso, como las tuberías de asbesto que constituyen un riesgo sanitario, beneficiando a las colonias Santa Clara, Centro, Lázaro Cárdenas, María Luisa, La Piragua, Ex Normal, Hidalgo, Santa Fe y El Reecuentro, ya que con esto se asegurará el abastecimiento de agua potable.

Clara Ortela explicó que con la modernización de la red de distribución del agua potable se evitarán fugas, que al presentarse afectan a los usuarios y provocan hundimientos en la vialidad, además con la sectorización del agua potable, permitirá tener mayor presión y menos desperdicio del vital líquido.

Añadió que los usuarios no pagarán más que lo que actualmente establece la ley de ingresos vigente para el municipio de Tuxtepec, y el contar con un medidor cada toma domiciliaria es un requisito técnico basado en la sostenibilidad de los servicios públicos, que establece la agenda 2030.

El funcionario enfatizó que el benefició será enorme, pues además contempla la rehabilitación del pozo solidaridad I bis, y la reposición de 2 mil 393 tomas domiciliarias, en ningún momento afectará a los usuarios, como erróneamente lo están manejando algunas fuentes.

La inversión requerida para esta obra es de 49 millones 875 mil 252 pesos con 38 centavos, recursos financiados por Banobras, compromisos creados por el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua. El plazo de ejecución será de alrededor de 16 meses, iniciando los trabajos el 27 de julio del 2020 y terminado el 01 de diciembre de 2021.

El director de obras exhortó a la población beneficiada a participar en lo que le corresponda, ya que durante los trabajos de la rehabilitación de las tomas domiciliarias tal vez se les moleste para que estén atentos de lo que se está haciendo.

Puntualizó que para consolidar este proyecto impulsado por el entonces presidente Fernando Bautista Dávila, llevó su tiempo, pero hoy es una realidad y con ello se tendrá la garantía de contar con un servicio confiable en el suministro de agua potable a las miles de familias que se verán beneficiadas. El beneficio es mayúsculo y no afectará a nadie, puntualizó.

