En Loma Bonita compran medicamentos para ciudadanos con síntomas de covid

-Tras ser valorados medicamente, se les da la ivermectina de manera gratuita



De la Redacción



Loma Bonita, Oax.- El Director de Salud de Loma Bonita Carlos Enrique Flores Vargas, dio a conocer que tras una compra que hicieron de mil cajas de ivermectina, se les dará el medicamento a los lomabonitenses de manera gratuita siempre y cuando presenten síntomas y sean valorados, para determinar si la necesitan.



Explicó que como gobierno municipal decidieron comprar una dotación de este medicamento, pero antes utilizaron la ivermectina en algunos pacientes, por lo tanto decidieron comprarla y recetarla a los ciudadanos que presenten algunos síntomas de covid.



Por lo tanto en caso de que alguien requiera estos medicamentos, la dirección de salud en coordinación con el DIF estarán regalándola, pero basados en un estudio médico.



Señaló además que de manera diaria atienden a pacientes positivos a covid y con síntomas, y basándose en un diagnostico clínico le dan un tratamiento, por lo tanto en caso de que algún ciudadano presente síntomas, en el DIF los estarán atendiéndolos, además de que les un seguimiento diario.



El Director de Salud de Loma Bonita recomendó a los ciudadanos seguir con las medidas necesarias ya una vez que el comercio está operando, y especialmente los grupos vulnerables deben de resguardarse.

