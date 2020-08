Desplazados de Lomas de Quio permanecerán indefinidamente frente a casa oficial si no les dan el terreno

-Señalan que dieron de plazo al gobierno del estado hasta este viernes para que les resuelvan su demanda

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Los desplazados del paraje de Lomas de Quio de Santa Cruz Xoxocotlan dejarán el albergue en dónde se encuentran instalados, para montar un campamento frente a la Casa oficial, como medida de presión para que el Gobernador Alejandro Murat cumpla con la promesa de darles un terreno para construir sus viviendas.

Señaló que la única demanda que tienen es que les den los terrenos para que ahí construyan sus casas, pues el pasado 19 nde noviembre fueron desalojados de manera violenta por personas que afirman llevaban mejores armas que la Guardia Nacional y mencionaron que no quieres una mesa de diálogo sino una solución a sus demandas.

Los desplazados dieron un plazo de cinco días para que el gobierno del estado cumpliera su promesa de darles el terreno, por ello esperan ser atendidos para que les den una solución sobre su problema, asimismo piden que se sancione a la persona que señalan de ser el autor intelectual de este hecho.

Y es que mencionan que el día del desalojo violento murió una personas y cuando se encontraban en el campamento en el zócalo capitalino, asesinaron a otra persona, con la intención de amedrentarlos para que se retiraran de ese lugar.

Cabe mencionar que desde el pasado lunes los desplazados mantienen un plantón en la avenida Juárez, y hasta el momento no han sido atendidos por las autoridades estatales, por ello es que amagan con permanecer de manera indefinida, hasta que les entreguen el terreno que les prometió el Gobernador.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario