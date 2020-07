Amplia IEEPO suspensión de plazos y términos relacionados con trámites administrativos

-Las actividades en aulas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros, quedan suspendidas hasta nuevo aviso

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de julio de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), estableció prorrogar la suspensión de plazos y términos relacionados con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante el organismo, hasta el 31 de agosto del 2020, por las condiciones que prevalecen en la entidad derivado de la emergencia sanitaria y a efecto de reducir la probabilidad de exposición y transmisión del COVID-19.

En Acuerdo firmado por el Director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se informa que “las actividades en aulas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, estarán suspendidas hasta nuevo aviso, quedando supeditada la presente suspensión a lo que determine la autoridad de salud competente.”

El IEEPO, pone a disposición el número celular 951 126 79 19 para la atención de la comunidad docente y ciudadanía que durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, requiera información sobre los trámites, servicios, programas y actividades a cargo de la dependencia.

También se encuentra disponible el servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas y vía correo electrónico [email protected] se recibe la documentación oficial dirigida a la dependencia, a la cual se da el trámite ante las áreas correspondientes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario