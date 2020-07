Sí habrá grito y desfile en septiembre, con “sana distancia”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que sí habrá ‘Grito de Independencia’ el 15 de septiembre y el 16 el desfile conmemorativo militar, por el inicio de la Independencia del país.

“Decirles que va a haber grito y va a haber desfile, guardada la sana distancia en todo, con protocolos de salud, pero sí va a haber grito”, declaró López Obrador en conferencia de prensa.

El mandatario señaló que aún no sabe si la población podrá asistir a ambas celebraciones.

Reiteró que el 15 de septiembre se realizará la rifa del avión presidencial, cuya venta de boletos se reactivó este martes.

El pasado 29 de junio, el presidente descartó suspender ceremonias históricas debido a la pandemia por el Covid 19.

“Nosotros no vamos a suspender la ceremonia, no hemos suspendido ninguna ceremonia que tenga que ver con fechas históricas. De ninguna manera vamos a suspender el Grito de Independencia”, acotó.

