Respalda Diputado Irineo Molina campaña de uso de cubre bocas impulsada por taxistas

-Se pegaron calcomanías en las unidades para concientizar a la población sobre el uso del cubre bocas y así disminuir los contagios

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Diputado Federal Irineo Molina Espinoza, respaldó la iniciativa del gremio taxista para fomentar el uso de cubre bocas al interior de las unidades, tanto de los choferes, como de los pasajeros, el objetivo de esta iniciativa es disminuir los riesgos de contagio de Covid en Tuxtepec.

Y es que el número de contagios en el municipio se incrementó de manera considerable durante las dos semanas en que Oaxaca se encontraba en semáforo naranja, lo cual originó que la Secretaría de Salud federal regresara a la entidad al color rojo, en dónde ha permanecido las últimas dos semanas.

Una de las preocupaciones de los taxistas es que están expuestos a contagiarse, por ello propusieron la iniciativa de pegar calcomanías en sus unidades, propuesta que el legislador federal decidió apoyar, al igual que lo ha hecho con varios sectores desde que inició la pandemia.

Cabe mencionar que van varios trabajadores del volante los que lamentablemente han perdido la vida por el Covid-19, por ello es que harán esta campaña de concientización, para sumarse a las acciones que han emprendido las autoridades federales.

