Reanuda actividades Hospital de Juchitán

-Esto luego de haber cerrado en días pasados por un brote de Covid por segunda ocasión



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El hospital general “Macedonio Benítez Fuentes” de Juchitán de Zaragoza, reanudó este lunes sus actividades, luego de haber cerrado por segunda ocasión debido a un brote de Covid, el reinicio de las actividades se está dando de manera paulatina.



Las autoridades dieron a conocer en un informe que esta semana se reincorporaron a sus actividades trabajadores del área administrativa, médico y enfermeras para atender a la población y es que la región del istmo de Tehuantepec tuvo un incremento en los casos de Covid en las últimas semanas, incluyendo al personal del nosocomio.



El Subdelegado del sindicato de salud Félix Marín Carballido, dio a conocer que fueron 270 los empleados que regresaron a laborar este lunes y aclaró que los trabajadores que forman parte de los grupos de riesgo continúan en aislamiento, de acuerdo a los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias.



Cabe mencionar que este hospital ha cerrado en dos ocasiones por quedarse sin personal, debido a que se contagiaron de Covid, y es que alrededor de 170 trabajadores dieron positivo a coronavirus.

