Por anomalías, PROFECO suspende 6 funerarias en Oaxaca

-Se han encontrado funerarias “patito” que solo cazan a los consumidores a las afueras de los hospitales y ofrecen los servicios a un bajo costo y en el procedimiento les van encareciendo otros servicios

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- De acuerdo a las denuncias sobre las agencias funerarias la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Oaxaca María de Lourdes Santiago, a través de una entrevista, declaró que de 12 establecimientos de agencias funerarias, en 6 de estos se encontraron anomalías, por lo que ya iniciaron procedimientos por infracciones a la ley y fueron colocados sellos de suspensión de la práctica comercial, por lo que ellos deben acreditar que ya regularizaron sus prácticas comerciales.

Aclaró que la PROFECO, solo se encarga de vigilar el aspecto de la transacción comercial, es decir, que como consumidores tengan a la vista las condiciones del servicio, los precios, las tarifas para que puedan elegir si toman el producto o no.

Detalló que a través de un operativo de vigilancia en contra de funerarias, desde los meses de mayo, abril y junio, se visitó a las agencias para ubicar si los aspectos comerciales estaban en orden, como son: la entrega de notas de venta, si ofrecen la información comercial a los consumidores para que ellos tengan la posibilidad de elegir si adquieren o no el servicio y sobre todo, si tienen registrado su control como marcan las normas mexicanas, para que no exista abuso hacia el consumidor.

“Me di a la tarea de convocar a proveedores de agencias funerarias y hemos tenido al menos 3 reuniones en línea, y los he recibido 2 veces para que me provean la información acerca de los costos de los insumos” explicó.

Gracias a esto dijo, se detectó que muchas veces ante las denuncias acuden al lugar fiscal en la factura que las funerarias proveen y estas agencias funerarias no existen y solo cazan a los consumidores a las afueras de los hospitales y ofrecen los servicios a un bajo costo y en el procedimiento les van encareciendo otros servicios, por lo que esto, se le dio a conocer a las instancias sanitarias pero también a las del gobierno del estado para que tengan conocimiento y sobre todo, para que la población tenga cuidado.

“No hemos llegado a las clausuras porque comercialmente las empresas han acreditado haber resarcido las faltas, que tienen que ver con el contrato registrado ante la profeco, la información comercial, no fuimos quienes clausuraron y menos el crematorio” indicó.

Señaló que no hay datos exactos de cuantas empresas “patito” se han encontrado, sin embargo mencionó que detectaron alrededor de 4 por distintas razones sociales, asimismo recomienda que se ubique con un negocio formal y establecido.

También explicó que desde el punto de vista institucional es importante que se puedan establecer canales de diálogo, que permitan la apertura de los dos crematorios que permanecen cerrados, ya que con la información que se tiene sanitariamente están bien, el problema tiene que ver con un procedimiento municipal pero se puede resarcir

Así mismo dijo que es importante mencionar que en Oaxaca no hay actualmente opciones para crematorios, solo hay uno activo y que permanezcan dos cerrados significa que los consumidores, no tienen acceso a diversificar la opción por la tanto, el que permanece abierto tiene una tarifa que es más elevada y no hay otras opciones.

“Nosotros no clausuramos esos crematorios, los clausura el gobierno municipal, al contrario, yo estuve platicando incluso con la secretaria de salud quienes dicen que están en buenas condiciones” manifestó.

Cabe mencionar que estas clausuras se dieron a principios de marzo y abril, y tiene que ver con procedimientos municipales y soluciones que asumen las autoridades municipales.

“A nosotros nos corresponde, lo que estamos haciendo es vigilar los aspectos comerciales y en todo caso cuando una persona o consumidor se siente lesionado, engañado, siente que el cobro es injusto o diferentes situaciones establecidas en el contrato, pueden llamar” expresó.

Por otro lado, indicó que desde el día 13 de marzo inicio el operativo especial de vigilancia y verificación en Oaxaca y en la zona de Tehuacán, para que no existan abusos en contra de los consumidores durante la contingencia sanitaria y a partir de ello, han recibido diferentes denuncias de distintos proveedores.

En la PROFECO durante esta pandemia se han habilitado ciertas funciones formales y legales, que están establecidas en la ley federal de protección al consumidor y que nunca se han dado, ya que no regulan los precios, sin embargo, de acuerdo a la ley dice que los proveedores durante una contingencia sanitaria no pueden incrementar de manera injustificada los precios.

De tal manera que a partir de finales de marzo se empezó a recibir denuncias por incremento injustificado de precios y estos eran productos de la canasta básica como son huevo, arroz, azúcar, maíz, harina, tortilla, pan, aunado a esto y por instrucciones del procurador Ricardo Sheffield se acordó mantener una vigilancia del monitoreo de precios, atendiendo las denuncias de los consumidores, yendo a los establecimientos y solicitando que explicaran a que se debe el incremento de precios.

Asimismo, se convocó a los comerciantes abarroteros, en donde llegaron al acuerdo de que los productos de la canasta básica mantengan un precio económico.

Así como también menciona que se dieron a la tarea de buscar en donde se encuentran los abusos en toda la cadena comercial, por lo que dieron con los mayoristas comercializadores; ya iniciaron procedimientos en contra de estos y algunos ya se encuentran sancionados.

“Mediante acuerdos, mediante la vigilancia, las verificaciones, nos fuimos hasta Tehuacán a ver las empresas productoras para ver donde estaba en esta cadena de comercialización el abuso, y encontramos que eran mayoristas comercializadores, ni siquiera los que producen ni los que venden al final, los que trasladan a los empresarios mayoristas” expresó.

Desde el mes de marzo los procedimientos de actuación que se han iniciado como atención covid es de 130 procedimientos, así como más visitas de verificación, quejas recibidas pero que ya se están resolviendo.

Cabe mencionar que la delegada reconoce a sus compañeros ya que se han mantenido trabajando pese a la contingencia en todo el Estado, así como también menciona que el personal no es suficiente, debido a que durante esta pandemia muchos productos han subido de precio y lo primordial son las quejas hacia la canasta básica, sin embargo se está haciendo lo posible con todo el esfuerzo, compromiso y el equipo con el que cuentan.

Por último, con respecto las personas que se encontraban vendiendo productos caducados ya están siguiendo un proceso para ser sancionadas, y concluye hasta que paguen su multa o hasta que un juez les resuelva; las sanciones van de más de 24 mil pesos, y ya no hay una menor cantidad, ya que es un atentado a los derechos humanos.

