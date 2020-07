Mantiene Oaxaca 603 casos activos de COVID-19; exhortan los SSO seguir con medidas preventivas

-Oaxaca superó los 10 mil casos positivos acumulados del coronavirus, lo que representa el .25% de la población total de la entidad



-En 24 horas se registraron 31 fallecimientos; es urgente que la sociedad siga las recomendaciones sanitarias y el aislamiento voluntario

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de julio de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaron este martes 28 de julio, que en las últimas 24 horas se contabilizaron 31 fallecimientos más, por lo que la cifra global de pérdidas humanas a causa de la pandemia se situó en 918 muertes.



La subdirectora general de Innovación y Calidad de la institución, Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que este día se reportaron 133 nuevos contagios de COVID-19, con lo que la cifra de contagios acumulados suma 10 mil 061, cifra que representa alrededor del .25% del total de la población del estado.



En el reporte de este martes, la funcionaria detalló que 839 pruebas fueron catalogadas como sospechosas en espera de resultados, y 4 mil 369 han sido descartadas. Asimismo, se dieron de alta a 98 pacientes este martes, con lo que la cifra de personas que se han superado la enfermedad alcanzó los 8 mil 540.



En cuanto a la atención medica en la entidad, dijo que la ocupación hospitalaria se encuentra al 49.4%, de esta cifra, el 57.8% corresponde a camas en observación y el 30.2% de cuidados intensivos; actualmente permanecen activos 603 casos en aislamiento y en constante monitoreo por el personal del sector.



Explicó que en la última actualización del informe epidemiológico de la emergencia sanitaria, se une a la lista de contagios la población de San Andrés Paxtlán con un caso, por lo que a la fecha el virus se mantiene activo en 103 municipios de los 570 del territorio oaxaqueño.



Detalló que por distribución geográfica los Valles Centrales concentra 6 mil 548 casos acumulados, de estos 326 están activos; Tuxtepec reporta mil 401 contagios y 89 aún cursan con la enfermedad; el Istmo con 987 notificaciones y 79 pacientes que presentaron síntomas en los últimos 14 días; la Mixteca 572 positivos, de esta cifra 75 personas aún se encuentran en aislamiento; la Costa 384 pacientes y 28 activos; la Sierra (Norte) con 169 confirmados y seis aún con la presencia de la infección respiratoria.



En su intervención, la coordinadora de Trabajo Social de los SSO, Paulina Santiago Gómez, al exponer el tema “Acompañamiento al familiar de paciente COVID”, señaló que el ingreso de un ser querido a un centro médico y particularmente a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), puede significar un evento traumático, un estresor adicional para los familiares.



Añadió que las y los profesionales de trabajo social del Sector tienen un papel fundamental, ya que son quienes brindan un acompañamiento al familiar durante todo el proceso médico, desde una perspectiva de escuchar, identificar necesidades, brindar información, orientación y de procurar el derecho humano.



Finalmente, la experta hizo un llamado a las y los oaxaqueños para que se sumen con total compromiso a las acciones de mitigación del virus, como son: quedarse en casa y las medidas sanitarias y de higiene, con el propósito de evitar más ingresos hospitalarios a causa de este padecimiento.

