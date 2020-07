Llama Noé Ramírez a sumar esfuerzos en la lucha contra el Covid-19

-Medidas implementadas por el Ayuntamiento reducen movilidad en el centro de Tuxtepec

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Noé Ramírez Chávez, Presidente Municipal de Tuxtepec, llamó una vez más a unir fuerzas pueblo y gobierno para detener la pandemia, a poner en práctica todas las medidas de prevención, porque solo así se podrá aplanar la curva de contagios del coronavirus.

El alcalde invitó a la población a guardar la sana distancia, usar cubrebocas de manera obligatoria, utilizar gel antibacterial, que solo salga a la calle una sola persona y no llevar niños para no exponerlos, cuidar a las personas adultas mayores o con algún padecimiento crónico y a quedarse en casa.

El objetivo de reducir la movilidad en la zona comercial del centro se está cumpliendo, el cierre de calles y avenidas y la colocación de filtros sanitarios están cumpliendo su objetivo, medida que atiende la disposición aprobada por el Cabildo en la lucha que lleva a cabo el Gobierno Municipal de Tuxtepec para mitigar los contagios de Covid-19 y contener las muertes que se están presentando por esta enfermedad

Todos los días a las 8 de la mañana se suspende el tráfico vehicular para permitir que las personas que acuden a esta zona de la ciudad cuenten con un mayor espacio para transitar y cumplir con la sana distancia entre una y otra, ya que pueden tomar el arroyo vehicular para dirigirse al establecimiento en donde vayan a efectuar alguna compra de primera necesidad, al trabajo a realizar alguna otra actividad esencial.

Así también los filtros sanitarios continúan entregando cubrebocas a los transeúntes y sanitizando las manos a los ciudadanos que acuden a esta parte de la ciudad.

Es de mencionar que durante esta semana, es más la gente que está atendiendo esta disposición del Gobierno Municipal.

El edil insistió en que para lograr el propósito de bajar el número de contagios es importante la suma de esfuerzos de todos, mientras el Gobierno Municipal continúa realizando acciones de prevención.

