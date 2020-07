La OMS afirma que la efectividad de hidroxicloroquina contra el covid-19 no está confirmada

-El jefe de Emergencias de la OMS, Mike Ryan, recordó que este fármaco antimalaria “está asociado con efectos secundarios potencialmente importantes”.

Con fuente RT en Español

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este miércoles que la efectividad contra el covid-19 del fármaco anti malaria hidroxicloroquina, cuyo uso ha sido promocionado tanto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, como por su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, no está confirmada.

“Lo que está claro es que, si bien ha habido algunos estudios más pequeños […] que indicaron un impacto positivo [del uso de hidroxicloroquina], todos los estudios grandes realizados hasta ahora y que han sido controlados […] no han demostrado un resultado positivo o una mejora en los pacientes enfermos”, declaró el jefe de Emergencias de la OMS, Mike Ryan.

No obstante, Ryan confirmó que todavía se está estudiando el uso “profiláctico” de la hidroxicloroquina como un medicamento para “reducir potencialmente las posibilidades de enfermarse si ha estado expuesto o tiene una infección leve”. “Aún estamos esperando los resultados finales”, subrayó el experto.

Al mismo tiempo, el alto cargo señaló que la hidroxicloroquina “está asociada con efectos secundarios potencialmente importantes” y solo debe ser tomada “bajo supervisión médica”.

Además, Ryan recordó que a principios de julio la OMS, basándose en resultados provisorios del Ensayo de Solidaridad que está llevando a cabo, declaró que la hidroxicloroquina no es eficiente en el tratamiento del coronavirus, al igual que los medicamentos contra el VIH lopinavir y ritonavir.

