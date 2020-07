Hospital civil de Ixtepec, con brote de covid-19

-Denuncian que en distintas ocasiones se ha solicitado un mayor número de personal y mejores instalaciones para el hospital

El delegado de la subsección 2 de la sección 35 del sindicato Nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Eloy López Gómez, indicó que existe un brote de covid-19 en el Hospital civil 30 camas en Ciudad Ixtepec.

El delegado, mencionó que entre el personal que se encuentra laborando en el área de covid resultaron positivos a las pruebas rápidas de laboratorio, sin embargo algunos de ellos se vieron obligados a seguir trabajando.

Por otro lado, dio a conocer que este nosocomio no cuenta con la infraestructura, el personal calificado ni el equipo de protección necesario para atender a pacientes en el área de covid.

López Gómez, denunció que en distintas ocasiones se ha solicitado un mayor número de personal y mejores instalaciones para el hospital, ya que se presentan fugas en el sistema de drenaje, principalmente en la zona de sanitarios, además de problemas con el sistema de enfriamiento del hospital, lo cual es agobiante para el personal ya que utilizan los trajes especiales para evitar el contagio.

Por último, referente a los contagios entre el personal, mencionó que algunos de los trabajadores se vieron obligados a permanecer en cuarentena por protocolo, sin embargo acordaron no cerrar las puertas del hospital y que se trabaje con quienes que no tenga problemas de contagio, ya que la población necesita ayuda en estos momentos debido a que la región del Istmo se encuentra en la cúspide de contagios.

