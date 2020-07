Hasta 2 mil pesos mensuales desembolsan comerciantes de Tuxtepec, para cumplir medidas de sanidad

-Aparte de la renta y la nómina, deben de comprar gel antibacterial, cubrebocas e insumos para la limpieza

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras cerrar por casi un mes, aunado a esto de que las ventas no estén favorables, los comerciantes del municipio tienen que desembolsar alrededor de 2 mil pesos mensuales, para poder cumplir con todas las medidas de seguridad que exigen las autoridades.

Algunos comerciantes externaron que las ventas no son favorables en estos días, y están resultando más afectados debido a los comercios no indispensables deben cerrar los viernes, sábados y domingos; aunado a esto deben de cumplir con la sanitización de sus locales, la compra de gel antibacterial, la dotación de cubrebocas a los empleados, así como insumos para la limpieza, lo que arroja un gasto de unos 500 pesos semanales.

Esta inversión que hacen al mes de de aproximadamente 2 mil pesos, pero además deben de solventar otros gastos como es el pago de rentas, ya que a pesar de que existía un programa municipal y había el interés de los comerciantes, no lograron convencer a los dueños de los locales, por lo que deben de buscar la forma de cumplir con estos gastos, afectando su economía y tratando de sobrevivir en estos tiempos de pandemia.

En otros casos, los comerciantes hicieron inversiones más fuertes para condicionar sus locales, como fueron la compra de acrílico, invirtiendo hasta unos 3 mil pesos en la instalación de éstos, o bien adquirieron mamparas, en comercios grandes colocaron protecciones para dejar únicamente una entrada, invirtiendo grandes cantidades.

Estas inversiones que realizaron en su mayoría los pequeños comerciantes son gastos que no tenían contemplados pero que ante la contingencia se tuvieron que hacer para garantizar la seguridad de sus empleados y de sus clientes.

FOTO: Archivo



