En Oaxaca se manifiestan en contra de la despenalización del aborto

-Afirman que la vida inicia desde la concepción y que lo demás es ideología



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de personas de distintas organizaciones que defienden la vida, se manifestaron la mañana de este miércoles en la ciudad de Oaxaca, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no aprobara la iniciativa de despenalizar el aborto en el estado de Veracruz, la cual fue desechada por cuatro de los cinco magistrados.



Uno de los representantes dio lectura al posicionamiento de estas agrupaciones, la cual es la defensa de la vida desde la concepción, por lo que pedían a los magistrados que tomaran en cuenta este principio, además su postura es que el aborto es un delito, pues se mata a un ser vivo, a pesar de que sea considerado como un embrión.



Por su parte la integrante de la agrupación Área médica por la vida en Oaxaca, Alejandra Viñas, dijo que la vida inicia desde la fecundación del óvulo y que todo lo demás es ideología, incluso comparó el tema con un secuestrador, que no sería un crimen si tuviera a su víctima en buenas condiciones, en un lugar aseado y sin tenerlo amarrado, y ambos son crímenes.



Agregó que no existe una forma de saber una estadísticas sobre los abortos practicados, debido a que se trata de una actividad ilícita que se realiza en la clandestinidad, sin embargo se tiene la sospecha de que el número es demasiado elevado.



Asimismo indicó que existe un impacto psicológico en la persona que se practica el aborto, el cual está comprobado científicamente, pues se está matando a un ser vivo, incluso este impacto afecta a los padres de la mujer que aborta, por ello no se debe legalizar el aborto.



Posterior al posicionamiento, partieron en una caravana por las calles del centro histórico de Oaxaca, para manifestar su rechazo a la despenalización del aborto, dijeron que en todo momento se cuidaron las medidas de prevención.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario