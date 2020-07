Crean frente de convives en Oaxaca, para exigir obras y reactivación económica

-Exigen una audiencia urgente con el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, quien no los ha atendido desde el mes de febrero

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Representantes de convives de varias colonias de la ciudad capital, se unieron para crear un frente y de esta manera exigir al gobierno municipal que encabeza Oswaldo García Jarquín, que atienda sus demandas, debido a la nula atención por parte de las autoridades municipales.

Por esta razón esta agrupación se manifestó en el palacio municipal para exigir una audiencia urgente para que sean atendidas sus demandas, entre las colonias que integran este frente están la volcanes, donají y la unidad habitacional Ricardo Flores Magón y otras más, de la zona norte de la ciudad.

Las principales demandas que tienen es la priorización de obras para el ejercicio 2020 y la reactivación económica, por medio de créditos blandos o mediante el programa de empleo temporal, asimismo indicaron que a pesar de que ya se instaló el consejo ciudadano, estas colonias no fueron tomadas en cuenta.

Comentaron que en el caso de la colonia volcanes, existen calles y callejones que se encuentran en mal estado, algunas de ellas no se encuentran pavimentadas, asimismo piden que se garantice la seguridad en esas colonias.

En caso de que la autoridad municipal siga en la misma postura de no atenderlos, este frente de convives de la zona norte de la ciudad de Oaxaca, podrían intensificar sus medidas de presión, aunque no detallaron qué tipo de acciones llevarían a cabo, para que se les de una solución a sus demandas.

En cuanto a la priorización de obras, los manifestantes dijeron que hay varios temas pendientes del ejercicio 2019, por ello piden que para el ejercicio de este año no los dejen fuera, pues en esas colonias existen muchas necesidades que aún no han sido atendidas.

